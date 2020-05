Volendammers: ’Faillissement Hotel Spaander schuld van eigenaren’

Een somber beeld, het fameuze Spaander in Volendam ligt er verlaten bij. Ⓒ FOTO Amaury Miller

Volendam - Piet Jonk (71) werkte als 15-jarige in het nu failliet verklaarde Hotel Spaander. „Achter de bar, prachtige tijd, maar eigenlijk liep ik er al vanaf mijn tiende rond om klusjes te doen.” Schuddebuikend: „Op mijn twaalfde reed ik auto’s van gasten naar de garage. Spaander was toen al internationaal vermaard. Het zat iedere avond vol met duizend man aan de tafels.” Jonk is duidelijk: „Volendam zonder Spaander is geen Volendam.”