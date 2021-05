Muizenplaag teistert Australië, ongedierte springt zelfs op bed

Het is zelfs zo erg dat boeren in die regio de poten van hun bed in emmers water moeten zetten, om te voorkomen dat ze tijdens het slapen door de muizen worden gebeten. „Ze klimmen zelfs via de gordijnen omhoog en springen dan op bed”, vertelt graanboer Xavier Martin aan The Telegraph.

De plaag begon in New South Wales, maar er zijn inmiddels ook ’hotspots’ in de deelstaten Queensland en Victoria. Via de app MouseAlert kunnen boeren de activiteiten van de muizen registreren en monitoren.

Gif

De regering heeft een noodvergunning aangevraagd om een gif genaamd bromadiolon te mogen gebruiken. Milieuactivisten hebben er echter voor gewaarschuwd dat dit schadelijk kan zijn voor andere dieren, zoals bijvoorbeeld adelaars, die muizen eten.