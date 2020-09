Honderden scholen besmet: ’De problemen nemen met de week toe’

Vooral de scholen in de grote steden worden hard getroffen door het virus. Volgens het Scholenmeldpunt, dat coronagevallen in de klas registreert, gaat het in Den Haag al om 23 instellingen. Ook in Amsterdam (20) en Groningen (17) neemt het aantal scholen met coronagevallen snel toe. „We krijgen zoveel meldingen dat het nauwelijks meer bij te houden is”, zegt een woordvoerder van het platform.

Het Scholenmeldpunt is onderdeel van het dataplatform Corona Locator Nederland (CLN). Dat registreert de bestaande coronaclusters in ons land. Opvallend is dat volgens CLN ruim de helft van de huidige clusters is ontstaan in het onderwijs. „Het RIVM blijft maar zeggen dat kinderen geen prominente rol spelen in de verspreiding van het virus, maar de cijfers laten echt een ander beeld zien”, vertelt de woordvoerder van het Scholenmeldpunt.

Zorgen

Omdat de coronagevallen op de scholen alleen bij de GGD worden geregistreerd en die cijfers niet openbaar zijn, is het moeilijk om exact vast te stellen hoe groot de problemen werkelijk zijn. Toch blijkt uit de eerste kleine enquêtes dat ongeveer een op de vijf kinderen in de eerste weken van het schooljaar al thuis heeft gezeten. „Omdat de cijfers niet openbaar zijn, vrezen we dat we slechts het topje van de ijsberg in zicht hebben. De problemen nemen met de week toe en dat baart ons zorgen”, aldus het Scholenmeldpunt.

Ook blijkt uit cijfers dat de bestaande clusters zich uitbreiden. Zo waren er tien dagen geleden op het Amsterdamse Spinoza Lyceum nog dertig leerlingen besmet. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 46 coronagevallen. Soortgelijke ontwikkelingen zijn te zien op het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk (24 besmettingen) en het Jacob van Liesveldtcollege in Hellevoetsluis (20 besmettingen).

De lokale GGD komt in actie wanneer het tot een coronabesmetting op een school komt. Dat kan voor verwarrende situaties zorgen, aangezien de GGD ervoor kan kiezen om een enkele klas naar huis te sturen, maar soms gaat een hele school direct op slot. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het Linie College in Den Helder. Daar moeten 72 leerlingen en 32 medewerkers tien dagen thuisblijven vanwege een coronabesmetting.

Snotterende kinderen

De leerkrachten hebben inmiddels voorrang voor de coronatest. Dat leek een eind te maken aan de onrust die lange tijd heerste onder het onderwijzend personeel. Toch doemt er een nieuw dilemma op. Kinderen onder de 13 jaar met milde klachten, zoals een snotneus, mogen voortaan weer gewoon naar school. Maar uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat twee derde van de leraren daar niet op zit te wachten. Daarnaast roept een toenemend aantal scholen ouders op om hun snotterende kroost sowieso thuis te houden.

Uiteindelijk vrezen veel leraren dat klassen vaker naar huis gestuurd worden door dit besluit. Want door meer verkouden leerlingen groeit de kans op een verkouden leerkracht. En die mag dan niet voor de klas verschijnen. „Het aantal besmettingen loopt op en tegelijkertijd worden de maatregelen versoepeld. Dat is lastig uit te leggen en geeft een onveilig gevoel”, zegt Eugenie Stolk, voorzitter van de AOb.

Volgens het Scholenmeldpunt zijn de problemen bij lange na niet opgelost. Het platform stelt dat Nederland binnen een paar dagen te maken krijgt met meer dan 400 scholen waar het coronavirus geconstateerd is. „En omdat het ontmoedigd wordt om kinderen te laten testen, is het nog maar de vraag of we alle brandhaarden in beeld hebben”, zegt de woordvoerder van het meldpunt.