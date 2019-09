Rutte: aanval op oliebedrijf ’heel ernstig’

Afgelopen zaterdag werden belangrijke olie-installaties in Saudi-Arabië aangevallen. De Jemenitische Houti-rebellen hebben die aanvallen opgeëist. Dit zouden ze met drones hebben gedaan en ze eisen dat Saudi-Arabië stopt met hun ’agressie’ in Jemen. De Saudi’s voeren de coalitie aan die vecht tegen de opstandelingen in het door een burgeroorlog verscheurde Jemen.

Rutte noemt de aanval ’niet alleen een aanval op de olieproductie daar, maar ook een aanval op burgers’. Of dit economische gevolgen voor ons heeft nu zo’n belangrijk deel van de olieproductie is geraakt? Rutte wil geen overhaaste conclusies trekken: „We moeten nog maar zien wat voor impact het heeft op de olieprijs en de oliemarkten.”

Iran

De VS hebben gezegd dat er geen aanwijzingen zijn dat de aanvallen uit Jemen afkomstig zijn. De Amerikanen wijzen met de beschuldigende vinger naar Iran, een rivaal van Saudi-Arabië. Tussen de VS en Iran lopen de spanningen sowieso al hoog op. Premier Rutte wilde over die kant van het verhaal nu niks zeggen.

President Trump zegt dat zijn land klaarstaat voor een aanval (’locked and loaded’) voor als duidelijk is wie het heeft gedaan. Hij zegt dat er reden is om te denken dat de VS weten wie de dader is, maar dat hij wacht op het oordeel van Saudi-Arabië over wie hier achter zat.

Schending internationaal recht

Het Verenigd Koninkrijk noemde de aanvallen een „schending van internationale wetgeving.” Minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) zei ook dat nog niet helemaal duidelijk is wie verantwoordelijk is.

De Jemenitische Houti-rebellen sluiten meer aanvallen op olie-installaties in Saudi-Arabië niet uit. Die infrastructuur kan volgens een woordvoerder van de opstandelingen op „ieder moment” opnieuw worden bestookt. Hij roept buitenlanders op het gebied te verlaten.