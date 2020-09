Moeder uit Dordrecht verdacht van betrokkenheid overlijden zoon (21)

Dat meldt RTV Rijnmond. De jongen overleed vorig jaar na een lang ziekbed in het ziekenhuis. De familie reisde af naar Marokko om hem te begraven. Eenmaal terug in Nederland werd de moeder gezien als verdachte.

Medicijn tegen hartritmestoornissen

In het bloed van haar overleden zoon werd een stof aangetroffen die ook in de medicijnen van de moeder zit. Die had een medicijn tegen hartritmestoornissen. Om de ware oorzaak van de dood van de man te vinden, moet zijn lichaam worden opgegraven.