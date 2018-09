Arrestatie voor dodelijke schietpartij Geleen

Het slachtoffer werd thuis aan de Beatrixlaan neergeschoten. Hij overleed ter plaatse. Volgens de politie gingen na de schietpartij twee verdachten ervandoor.

Een team van 25 rechercheurs heeft de zaak de afgelopen weken onderzocht en er werd aandacht aan besteed in tv-programma Opsporing Verzocht. Het leverde twee tips op. Meer informatie blijft welkom, aldus de politie.

De man was mede-eigenaar van een zogeheten shishabar in Sittard, maakte de politie vorige maand in het tv-programma bekend. Of er een verband is tussen zijn werk en zijn dood is vooralsnog onduidelijk.