Wie heeft het kogelwerende vest van de politie Zaanstreek gezien?

Agenten van de politie Zaanstreek zijn afgelopen woensdag 1 maart een kogelwerend vest verloren. Dit gebeurde op de N203 ter hoogte van station Koog aan de Zaan.

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Hen wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie via 0900-8844 en te vragen naar de wachtcommandant van Zaandijk.

Politie Basisteam Zaanstreek heeft het bericht inmiddels verwijderd. Of het kogelwerende vest weer terecht is, is nog niet duidelijk.