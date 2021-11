Twee doktersassistenten uit Amsterdam vast voor handel in valse vaccinatiebewijzen

Video

Sfeer slaat om tijdens persconferentie: ME moet ingrijpen

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge sloeg buiten de sfeer om. Er was extra politie-inzet op de been. Betogers maakten herrie en staken vuurwerk af. Later moest de Mobiele Eenheid ingrijpen om de orde te bewaken.