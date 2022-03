Hoornse hartsvriendinnen bevallen tegelijk van een zoon

Premium VROUW magazine

Ex-model Esther: ’Hij mishandelde me, ook toen ik zwanger was’

Esther Groenewegen-Jonker (52) ging de hele wereld over als model. Nu straalt ze nog steeds, maar dan in een andere baan. Dit ex-model koos voor een totaal andere carrière. Ze is getrouwd met Michiel en heeft een dochter (21) en een zoon (18). Ze is spreker, trainer en expert in hechtingsproblematie...