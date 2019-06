Kabinet schuift Huawei-kluif voor 5G voor zich uit

Het kabinet stuurt daarbij aan op een gelijkmatige verdeling tussen de drie grote telecomaanbieders. Geen enkel bedrijf mag straks beschikken over meer dan 40 procent van de totale beschikbare frequentieruimte.

Onduidelijk blijft echter wat het kabinet doet met de waarschuwing van de veiligheidsdiensten dat de aanleg van 5G door het Chinese telecombedrijf Huawei het risico oplevert dat onze data bij Chinese veiligheidsdiensten belandt.

Voor de schotels in het Friese Burum, waarmee de Nederlandse inlichtingendiensten satellietcommunicatie in missiegebieden afluisteren, is ook nog geen oplossing. De schotels gebruiken deels dezelfde frequentie als voor 5G nodig is. Willen we in Noord-Nederland 5G hebben, dan moeten de schotels worden verplaatst naar het buitenland, uiteraard een land waarbij onze diensten een nauwe en vertrouwde band hebben.

Koploper

De drie partijen die verantwoordelijk worden voor 5G, moeten aan strenge voorwaarden voldoen wat betreft dekking en minimale snelheid. Daarmee wil Keijzer dat Nederland een ’mondiale koploper’ met mobiel internet wordt. „Consumenten en bedrijven moeten ook in de toekomst altijd en overal toegang hebben tot de snelste draadloze communicatie”, zegt de CDA-bewindsvrouw. „Mobiel internetten, elektronisch betalen, video’s kijken op een tablet en straks de betrouwbare aansturing van zelfrijdende auto’s en geavanceerde robotica: het is niet meer weg te denken uit onze samenleving.” Door de veilingen moet meer frequentieruimte beschikbaar komen voor de snellere en betrouwbare mobiele communicatie die hiervoor nodig is.”

Eind dit jaar of begin volgend jaar worden de frequentiebanden van 700, 1400 en 2100 megahertz geveild. Eind 2021 begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 gigahertz-band. Hierop blijft ook ruimte voor vergunningen voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld van bedrijven. Steeds meer bedrijven willen immers zelf hun draadloze communicatie regelen, bijvoorbeeld voor geautomatiseerde containeroverslag, bagageafhandeling op een vliegveld of parkeerbeheer.