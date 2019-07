Raad van State: verhuizing orka Morgan mocht

Verschillende stichtingen stapten naar de rechter omdat Morgan de vrije natuur weer in zou moeten. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - De toestemming die het Dolfinarium in Harderwijk in 2011 kreeg om orka Morgan voor onderwijs en onderzoek naar Tenerife over te brengen, was terecht. Dat heeft de Raad van State woensdag in hoger beroep nogmaals bepaald. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker gaf destijds toestemming om de orka, die in 2010 verzwakt werd gevonden in de Waddenzee, naar het bassin van Loro Parque over te zetten omdat het Dolfinarium te klein zou zijn. In 2014 oordeelde de rechter al dat deze beslissing de juiste was.