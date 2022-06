Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Oekraïense ’strijdgeest’ tegen dreigende bezetting Rusland Mikolajiv houdt stand: ’We moeten ze geen vierkante centimeter land weggeven’

Door Mischa van diepen Kopieer naar clipboard

Dmitro Pletentsjoek: de moed erin houden. Ⓒ De Telegraaf

Mikolajiv - De hevige strijd in Oekraïne toont een wisselend beeld, maar de verwoesting is overal hetzelfde. De zwaarste gevechten worden gevoerd in de oostelijke Donbas en de strategische stad Severodonetsk lijkt bijna helemaal in handen gevallen van de Russen. In het zuidelijk gelegen Mikolajiv daarentegen is het weer wat rustiger, al zijn er vooral ’s avonds nog wel Russische raketaanvallen. De spanning is er nog steeds, en het Oekraïense leger lijkt dit weekend een tegenaanval in de richting van Cherson te hebben ingezet. „Als we ook nog gaan rouwen, zullen we nooit overwinnen.”