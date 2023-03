Hopen op romantische vakantie: Chinese studenten krijgen week vrij om verliefd te worden

Dat meldt scholenkoepel Fan Mei Education Group in een verklaring. Met deze hopelijk romantische vakantie in de eerste week van april hopen de scholen dat de studenten „leren houden van de natuur, het leven én van de liefde”, aldus een van de decanen in de verklaring.

De deelnemende hogescholen zijn allemaal vakscholen voor banen in de luchtvaartindustrie, zoals piloten, stewardessen, luchtverkeersleiders en luchthavenbeveiligers, schrijft Insider.

De aankondiging van deze vakantie komt in een periode waarin de geboorte- en huwelijkscijfers in China zwaar onder druk staan. Met veel moeite probeert het land het geboortecijfer op te krikken. Zo werd er eerder geëxperimenteerd met zowel ’dateverlof’ als ’huwelijksverlof’ en werd onlangs een campagne gelanceerd waarin stadsvrouwen werden opgeroepen om met oudere vrijgezellen op het platteland te daten.