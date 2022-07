Tilburgse moordzaak uitgesteld door tolkenstaking

Binnenland

Brandweer in Breda maakt jacht op ontsnapte neusbeer

In bomen aan de Wolfslaardreef in Breda zit een neusbeer, bevestigt de dierenopvang na berichtgeving van Omroep Brabant. Het is een exoot, het dier komt normaal gesproken niet voor in Nederland. „We denken dat hij ergens ontsnapt is, ze worden soms als huisdier gehouden”, zegt een woordvoerster van ...