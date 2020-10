Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen boven de 800

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „De forse stijging in de afgelopen 24 uur past binnen de dagvariatie en sluit aan bij de eerdere voorspelling. Op basis van de besmettingscijfers verwachten wij dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen. De verhouding tussen het aantal klinische en ic-patiënten blijft daarbij nog steeds anders dan tijdens de eerste piek.”

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 647 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 62 meer dan op vrijdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care steeg licht, van 156 naar 163. Er liggen nu verhoudingsgewijs meer mensen op de verpleegafdeling, en minder op de ic.

Afgelopen etmaal zijn elf coronapatiënten overgebracht naar andere regio’s. Dat moet overbelasting van de ziekenhuizen voorkomen. Anderhalve week geleden werd de spreiding van coronapatiënten hervat. Sindsdien zijn al ruim honderd mensen verplaatst naar andere ziekenhuizen.

Tijdelijk geen patiënten erbij in Beverwijk

In het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) worden uit voorzorg tijdelijk geen nieuwe patiënten opgenomen op de intensive care en in het brandwondencentrum. Aanleiding is het toenemend aantal medewerkers op deze afdelingen dat besmet is met het coronavirus.

„We nemen het zekere voor het onzekere en laten alle collega’s en patiënten van de betreffende afdelingen testen. We doen dit om met voldoende medewerkers, veilige zorg aan onze patiënten op de ic te kunnen blijven bieden”, stelt Peter van Barneveld, waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van het RKZ:

De maatregelen gelden voor de komende 24 uur. Maandag overlegt het crisisbeleidsteam over de situatie. Dan worden mogelijk andere maatregelen besproken.