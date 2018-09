’Carter wil onderhandelen met Noord-Korea’

„Hij wil graag Kim Jong-un ontmoeten en praten over een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en het Noorden, en over een complete kernontwapening van Noord-Korea”, zei Park tegen de Zuid-Koreaanse krant JoongAng Daily. „Hij wil zijn ervaring inzetten om een tweede Koreaanse oorlog te voorkomen.”

Carters eerdere commentaren over Noord-Korea veroorzaakten wrevel in het Witte Huis, die hem vorige maand verzocht zou hebben niet meer over de kwestie te spreken omdat dat Donald Trump zou ondermijnen. Carters zoektocht naar vrede rijmt niet met de harde opstelling van Trump, die meer sancties wil tegen Pyongyang en dreigt met militair ingrijpen.