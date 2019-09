Koning verrast zorgmedewerkers Maastricht

Onder het motto ’de juiste zorg op de juiste plek’ nam hij een kijkje bij de initiatieven Blauwe Zorg in de wijk en de Stadspoli in Maastricht. Zorg wordt daar dichtbij de persoonlijke omgeving van mensen georganiseerd en traditionele vormen van zorg vervangen door e-Health. Bruins wil het motto helpen versnellen en verspreiden, onder andere door partijen hun opgedane kennis te laten delen.

Blauwe Zorg werd in 2013 gestart met steun van het ministerie van VWS om zorg in de wijk te verbeteren. Onder meer een verzekeraar, de overheid, het ziekenhuis MUMC+, huisartsen en zorg- en welzijnsorganisaties werken daarin samen om de beste toegang tot en de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

Zorgverleners vertelden Willem-Alexander hoe zij door Blauwe Zorg in de wijk anders zijn gaan werken en wat dit betekent voor de samenwerking. Zo hoeven gezinnen door de hulp van een ondersteuner, vaak niet meer te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Ook spraken de koning en de minister met patiënten en ervaringsdeskundigen.

Bij de Stadspoli vertelden specialisten uit het MUMC+ en huisartsen hoe de zorg sinds 2014 dichtbij de wijkbewoners, buiten het ziekenhuis, wordt geleverd. Door de inzet van specialisten op de stadspoli kan de druk op de specialistische zorg in het ziekenhuis worden verminderd, kunnen patiënten sneller worden geholpen en kunnen bovendien kosten worden bespaard.

Praktijk

Het bezoek met minister Bruins is het elfde in een reeks van bezoeken van de koning met bewindslieden. De vorst wil zo ervaren hoe de plannen van de Haagse ministeriële tekentafels uitpakken in de praktijk.