Joe Biden van aanranding beschuldigd

Het campagneteam van Biden spreekt de aantijgingen met klem tegen. De vrouw genaamd Tara Reade zegt in meerdere interviews dat Biden haar in 1993, toen hij nog senator was, heeft betast. Hij zou haar tegen een muur hebben gedrukt en haar onder haar hemd en rok hebben aangeraakt. Ze werkte in die tijd in het kantoor van Biden.

Reade (56) stapte vorige week naar de politie, hoewel het incident zou zijn verjaard, melden media. Zij was een van de acht vrouwen die vorig jaar naar buiten traden en zeiden dat Biden ze had geknuffeld, gekust of aangeraakt en dat zij zich daardoor ongemakkelijk voelden. Maar niemand beschuldigde hem toen van aanranding. Biden reageerde met een videoboodschap, waarin hij beloofde „veel bewuster” rekening te houden met de persoonlijke ruimte van mensen.

De Amerikaanse president Donald Trump is beschuldigd van aanranding en wangedrag door een tiental vrouwen. Hij ontkent het allemaal.