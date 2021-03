Druk op Halsema neemt toe om preventief te fouilleren

Volgens Halsema gooiden de beperkingen van de coronacrisis echter roet in het eten. Ook verzet een linkse meerderheid zich onverkort.

Woensdag luidde de nationale OM-baas Gerrit van der Burg de noodklok in De Telegraaf. Uit cijfers blijkt dat het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van een levensdelict of een poging daartoe steeg met bijna vijftig procent (naar 199 verdachten); het aantal jongvolwassen verdachten tot 21 jaar met 38 procent tot 226. Het meest opvallend is de toename in de regio Amsterdam.

Het parket Amsterdam registreerde in 2020 tweeënhalf keer meer verdachten van doodslag en pogingen daartoe in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar dan in het jaar daarvoor. In 2019 waren het er 32, vorig jaar 83.

Al eerder was er een luide roep om in de hoofdstad meer in te zetten op preventief fouilleren, dat in Amsterdam niet wordt gedaan vanwege de vrees voor etnisch profileren. Raadsleden van GL, D66, PvdD, Denk en BIJ1 willen niets weten van dergelijke acties, zelfs niet nu Halsema samen met politie en OM een nieuwe werkwijze heeft opgetuigd waarin tal van waarborgen zijn opgenomen etnisch profileren te voorkomen. BIJ1 en Denk willen zelfs de bevoegdheid van Halsema afnemen om hiermee in te stemmen.

Meerderheid is tegen

Tot dusver is een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad tegen gerichte wapencontroles. De raad in 2020 al heeft wel ingestemd met een proef. Maar ook die is nog niet van de grond gekomen. Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat de ’urgentie duidelijk is’, maar wijst erop dat ’gerichte wapencontroles geen wondermiddel zijn’. „De burgemeester had graag al ervaring opgedaan met de proef maar vanwege de beperkingen door de coronacrisis heeft de driehoek besloten dat dit afgelopen maanden nog niet kon”, zegt Halsema’s woordvoerder.

Raadsleden willen echter sneller actie. „Wij hebben al talloze malen aan de bel getrokken en dringen al jaren aan op preventief fouilleren”, zegt VVD’er Marianne Poot van de grootste oppositiepartij. „Het is goed dat de burgemeester eerste stappen in die richting heeft gezet. Maar deze cijfers laten maar weer eens zien dat het echt veel en veel sneller moet. Preventief fouilleren moet nu echt ingevoerd worden. Er mag niets onbenut laten in de strijd tegen geweld onder onze jongeren.”

’Het werkt niet’

D66’er Reinier van Dantzig heeft minder haast. Hij zegt dat preventie via jongerenwerk en wijkagenten ’topprioriteit is van dit college’. „D66 wil ook dat het volgende kabinet dat prioriteit maakt.” Hij wil eerst de brief over de proef met gerichte wapencontroles afwachten. „Als dat kan met genoeg waarborgen tegen etnisch profileren staan we daar voor open zodat de burgemeester een kans krijgt ons te overtuigen dat het middel effectief genoeg is om wapens van straat te halen. Ik verwacht daar helaas geen wonderen van, andere steden zoals Den Haag - met nota bene een VVD-burgemeester - doen dit niet omdat het niet werkt.”

Dat stuit op ongeloof bij CDA’er Diederik Boomsma. „Hier is sprake van een wapenwedloop onder Amsterdamse jongeren met gruwelijke consequenties, en die moet worden gestopt en doorbroken. Je moet dus nu zo snel mogelijk beginnen met controles. Dat D66 en GL preventief fouilleren blijven tegenhouden is simpelweg onverantwoordelijk. Het getuigt van wantrouwen jegens de politie, wantrouwen jegens Amsterdammers die volgens hun dus niet zouden kunnen begrijpen waarom dit nodig is, en een totaal gebrek aan realiteitszin.”

’Preventief te werk’

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki is wel voorstander van preventieve controles. „Als er uit informatie blijkt dat op een specifieke plek en op een specifiek moment geweld dreigt, moet de politie wat mij betreft de mogelijkheid hebben om op basis van deze objectieve criteria wapengericht controles uit te voeren. Tegelijkertijd zullen we het messenverbod moeten uitbreiden naar delen in de stad waar de problemen zijn. Maar veel liever heb ik dat we preventief te werk gaan ver voordat jongeren besluiten naar een wapen te grijpen”, zegt hij.

Annabel Nanninga van JA21 zegt te ’koken van woede’ over de cijfers. „De linkse partijen laten dit geweld willens en wetens maar gebeuren en dat terwijl politie, justitie en de moeders van Zuidoost smeken om preventief fouilleren in te voeren om onze jeugd te redden”, zegt zij. „We hopen tegen beter weten in dat D66 en GL hun hart nu eens laten spreken in plaats van kinderen steeds het slachtoffer te laten worden van hun gedeug.”

Halsema verwacht de raad eind deze maand een brief te kunnen sturen over de inhoud van de proef die de driehoek wil doorvoeren.