LIVE | Oplichters actief die vervalste coronaverklaringen verkopen

Op sociale media zijn oplichters actief die Covid-19-verklaringen verkopen waarin staat dat iemand negatief is getest op corona zonder dat diegene daadwerkelijk een test heeft ondergaan. Zo’n vervalste verklaring, die vaak maar voor een aantal tientjes wordt aangeboden, kan de koper gebruiken om mee naar het buitenland te gaan.

Het AD heeft een aantal oplichters benaderd op WhatsApp en Snapchat en heeft in totaal zes reisdocumenten verkregen per mail tegen een betaling tussen de 50 en 60 euro. Daarbij vroegen aanbieders naar naam, achternaam, paspoort- of BSN-nummer en datum van de vlucht. De fraudeurs werkten onder namen als Vliegtuig Arts, Digitale Dokter en Covidtest1950.

Voor de gezondheidsverklaringen bestaat geen landelijk keurmerk. Ze worden normaal gesproken door commerciële partijen afgegeven die coronatests afnemen. Daar kost een test en bijbehorende verklaring al gauw 150 euro.

Reisorganisatie TUI zegt een „zorgvuldig controleproces” te hanteren bij de check-in op Schiphol en meldt dat „enkele passagiers” de toegang tot het vliegtuig zijn geweigerd. „Dat er malafide partijen zijn die tegen betaling valse verklaringen uitgeven aan niet geteste personen is zeer verwerpelijk en kwalijk te noemen.”

