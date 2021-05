Dode na schietpartij in Hoensbroek: politie zoekt verdachten

Premium Binnenland

Doorbraak in coldcasezaak: na 17 jaar arrestatie voor Bijlmermoord

Er is na zeventien jaar een grote doorbraak in een Amsterdamse coldcasezaak uit 2003. Op 15 november van dat jaar werd de 42-jarige Yvette Looijs vermoord in het Bijlmerpark. De recherche heeft een inmiddels zestigjarige Amerikaan getraceerd die na uitlevering nu in Nederland vastzit.