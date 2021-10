Broekers over asielopvang: geen crisis, maar situatie is kritiek

Er zouden 3000 opvangplaatsen bij moeten komen vanaf november, dat gaat volgens Broekers lukken. „Vanaf november hebben we de opvang die we nodig hebben om iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bieden.”

Er werd vanuit het kabinet aan de commissarissen van de Koning afgelopen vrijdag gevraagd of iedere provincie honderd plekken kon leveren. Toch zijn er maar 600 aangeboden, in plaats van de 1200 die gevraagd werden. Broekers vindt niet dat er niet is geleverd. „Ze hebben wél geleverd, er zijn ook plaatsen waar nog wordt gewerkt aan het sanitair en de bedden.”

De staatssecretaris zegt dat er voorlopig geen crisisnoodopvang nodig is, al sluit ze niet uit dat een dergelijk noodmiddel alsnog nodig is. „We doen juist alles wat nodig is om crisisnoodopvang te voorkomen. Daarvoor moet je ook aan allerlei wettelijke eisen voldoen, dat is nog niet aan de orde.” Crisisnoodopvang is kortdurende opvang van asielzoekers in accommodaties die het Rijk normaal inzet bij incidenten en rampen.

Spannend

Broekers-Knol erkent dat het dagelijks spannend is omdat er te weinig capaciteit is. „Ik vind het heel lastig hoe het nu gaat omdat je iedere keer moet zorgen dat het loopt en soms loopt het niet. We hebben 11.000 statushouders in de azc’s, zodra er uitstroom volgt is er daar geen probleem.”

Ze ontkent dat er onvoldoende is geanticipeerd op de asielproblematiek. „In november 2019 zijn de eerste brieven gestuurd om te waarschuwen, maar het is niet zo eenvoudig.”