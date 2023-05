Premium Het beste van De Telegraaf

Politiek getouwtrek over Amerikaans schuldenplafond Blufpoker in Washington: is de VS binnenkort failliet?

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Donkere wolken hangen letterlijk en figuurlijk boven het Amerikaanse Capitool waar Democraten en Republikeinen met elkaar twisten over het schuldenplafond. Ⓒ ANP / AFP

Washington - Terwijl minister van Financiën Janet Yellen waarschuwt dat 1 juni het geld weleens op zou kunnen zijn, gaat Washington nog even door met een pokerspel met gigantische inzet. Vaak komen Democraten en Republikeinen er op het laatste moment wel uit met de onderhandelingen over het verhogen van het schuldenplafond. Maar voor nu durft nog niemand daar zijn geld op in te zetten.