Seksbranche positief over normen speeltjes

Volgens NEN komt het steeds vaker voor dat er ongelukken gebeuren met erotische attributen waar chirurgie aan te pas moet komen. Daarom zouden er internationale normen moeten komen, die voor meer veiligheid zorgen. „Het doel is om een internationale norm te ontwikkelen die zorgt dat het design van seksspeeltjes het risico op verwondingen bij gebruikers verkleint. Ook zal de norm eisen stellen aan materialen van seksspeeltjes”, aldus NEN.

Ook worden er eisen opgenomen over gebruikersinformatie. „Daarnaast geeft de beoogde norm handvatten voor veilige verwijdering van seksspeeltjes door medische professionals in het geval van incidenten door verkeerd gebruik of inadequaat design”, stelt de organisatie.

In augustus stemmen partijen over een Zweeds voorstel voor de oprichting van een projectgroep. Als er genoeg animo is, gaan experts ontwerp- en veiligheidseisen opstellen voor speeltjes die zijn bestemd „voor direct contact met de genitaliën, de anus of beide.”