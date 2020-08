Wéér rapport over Russiagate, worden we iets wijzer?

Roger Stone is inmiddels vrij man. Op dinsdag kondigt hij Laura Loomer aan bij een campagne-evenement in West Palm Beach. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

AMSTERDAM - Een nieuw rapport van een Amerikaans Senaatscomité concludeert dat Donald Trump tijdens de campagne in 2016 gewillig inspeelde op de Russische pogingen hem te helpen. Van samenzwering was geen sprake, concludeerde het befaamde Mueller-onderzoek eerder, dus wat voegt dit nog toe? Een paar nieuwe wendingen. Met vooral ernstige verdenkingen over Paul Manafort en Roger Stone.