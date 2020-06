LIVE | Daling besmettingsgraad Duitsland

Door een enorme corona-uitbraak in de grootste slachterij van het land zijn vele honderdduizenden mensen in de West-Duitse regio rond Gütersloh opnieuw in een harde lockdown beland. Ⓒ AFP

Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus is wereldwijd de negen miljoen gepasseerd. Het dodental is ruim 477.000. In ons land vielen er ruim 6100 dodelijke slachtoffers, al liggen de werkelijke aantallen hoger. Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.