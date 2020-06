Live | Dodental coronavirus stijgt met twee, zes nieuwe ziekenhuisopnames

Nog eens twee mensen zijn gestorven door het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hun overlijden in de afgelopen 24 uur doorgekregen. Daarmee is het aantal sterfgevallen opgelopen tot 6097. Het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

De twee ’nieuwe doden’ zijn al wat langer geleden overleden, maar dit is nu pas doorgegeven aan het RIVM. Een van de twee stierf op 31 mei, de ander op 8 juni. Voor zover nu bekend is afgelopen zondag voor het laatst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Deze week is volgens de huidige RIVM-cijfers nog niemand gestorven, en afgelopen zaterdag overleed ook niemand. De laatste dag waarop meer dan vijf mensen overleden, was 10 juni, precies twee weken geleden.

In de hele maand juni zijn tot nu 105 coronapatiënten overleden. Op het hoogtepunt van de crisis, eind maart en begin april, stierven meer dan 150 patiënten per dag.

GGD’en hebben zes nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaalaantal opnames op 11.859. Verder is het virus bij nog 83 mensen vastgesteld. Dat totaal is nu gestegen naar 49.804. Zulke gegevens komen soms wat later binnen.

Verdeeld over heropening buitengrenzen EU

De EU-lidstaten kunnen het niet eens worden over de heropening van de Europese grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli. De 27 ambassadeurs hebben onderhandelingen hierover woensdag in Brussel afgebroken en overleggen vrijdag verder, aldus bronnen in Brussel. Ze kunnen het vooralsnog niet eens worden over de criteria waar een niet-EU-land aan moet voldoen om als veilig te worden beschouwd en reizigers weer welkom te heten in de EU.

Nederland staat „terughoudend” tegenover snelle heropening van de grenzen voor reizigers uit zogenoemde derde landen. Alleen als de epidemiologische situatie in een niet-EU-land gelijk of beter is dan gemiddeld in de EU, de corona-informatie uit dat land betrouwbaar en op basis van wetenschappelijke gegevens is, en er sprake is van wederkerigheid (EU-burgers mogen dan ook naar dat land reizen) kan Den Haag akkoord gaan met het toelaten van reizigers van buiten de EU, aldus bronnen in Brussel.

In België zijn de afgelopen week dagelijks gemiddeld 93 nieuwe besmettingen gemeld, een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor.

In Australië is voor het eerst in een maand tijd een dode gemeld: een 80-jarige man in de staat Victoria.

Rusland heeft nu 606.881 besmettingen, het op twee na hoogste aantal infecties ter wereld

