LIVE | Japanners terug naar kantoor: aantal besmettingen loopt op

In Tokio zijn woensdag 55 nieuwe gevallen van besmetting met het nieuwe coronavirus bekendgemaakt. Dat is het hoogste aantal nieuwe geconstateerde besmettingen sinds anderhalve maand. Een van de besmettingshaarden is een kantoor in de Japanse hoofdstad.

Een groot deel van de positieve tests werd afgenomen onder het personeel van een kantoor waar het longvirus bij zeven medewerkers was vastgesteld. „Besmettingsclusters op kantoor zijn de laatste tijd een groot probleem”, zei gouverneur van Tokio Yuriko Koike, waarbij ze ernaar verwees dat steeds meer inwoners van Tokio hun huiskamer weer voor het kantoor verruilen.

In Tokio werd vorige week al gevreesd voor een tweede infectiegolf, toen het dagelijkse aantal nieuwe gevallen op de maandag steeg tot 48. Doel van de autoriteiten was om het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in de metropool met ongeveer 14 miljoen inwoners onder de twintig te houden. De autoriteiten hebben gezegd dat er mogelijk beperkende maatregelen worden ingevoerd als het aantal nieuwe besmettingen boven de 50 uitkomt.

’Clusters’

„De laatste gevallen laten zien dat kantoren ook clusters kunnen worden”, aldus Koike, „dus we willen dat iedereen opnieuw nadenkt over hoe ’een nieuw normaal’ op de werkplek eruit zou moeten zien.” Behalve in het kantoorcluster zijn er volgens de gouverneur ook meer dan 10 positieve tests afgenomen bij mensen in het zakendistrict en uitgaanscentrum Shinjuku.

Tokio en de rest van Japan kennen tot nu toe relatief weinig gevallen van besmetting met het nieuwe coronavirus en doden. Het virus is in Tokio bij ongeveer 5800 mensen vastgesteld, van wie er 323 zijn overleden. In totaal zijn ongeveer 18.000 Japanners besmet geraakt, waarvan 965 aan de gevolgen zijn bezweken.

Japan hief eind mei de noodtoestand in het hele land op toen de uitbraak van het nieuwe coronavirus onder controle leek. Tijdens de noodtoestand werd de bevolking opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Vanwege de pandemie zijn de voor deze zomer in Tokio geplande Olympische Spelen uitgesteld tot volgend jaar.

