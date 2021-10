Premium Het beste van De Telegraaf

Minister en premier op G20 Hoekstra lovend over herstelplan Italië: ’Regering is uitstekend bezig’

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Demissionair premier Mark Rutte met premier Mario Draghi op de G20-top. Inzet: demissionair minister Wopke Hoekstra. Ⓒ ANP/HH

ROME - Demissionair minister Hoekstra (Financiën) hoeft tijdens zijn bezoek met premier Rutte aan de G20- top in Rome niet over zijn schouder te kijken of hij door een woedende Italiaan wordt aangevallen. Integendeel, de contacten lopen uitstekend. Onze bewindsman is zelfs zeer lovend over het economische herstelplan van Italië. Van de felle diplomatieke botsing die vorig jaar tussen Nederland en Italië was ontstaan toen Hoekstra Italië, nadat deze hard werd getroffen door het coronavirus en om geld vroeg, verweet in betere tijden geen buffer te hebben opgebouwd in betere tijden, is niets meer over.