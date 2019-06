Hitte maakt plaats voor lagere temperaturen

De hoogste maximumtemperaturen vallen te noteren in Limburg en het zuiden van Noord-Brabant, waar het kwik oploopt richting de 27 graden. Op de Wadden wordt het met 17 graden een stuk koeler, langs de westkust en in het noorden wordt het circa 20 graden.

Ondanks de lagere temperaturen komt het in Noord-Brabant waarschijnlijk tot een regionale hittegolf. Om van een regionale hittegolf te spreken moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer zijn en moet op drie dagen binnen deze serie de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden zijn. Van een dergelijke serie was woensdag al sprake in Limburg, Noord-Brabant volgt als het kwik donderdag uitkomt op 25 graden of meer.