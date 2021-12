Sneeuwliefhebbers opgelet: maandag en woensdag kans op witte wereld

Waarschijnlijk arriveert de eerste neerslag op maandag aan het einde van de middag of begin van de avond in Zeeland. ,,In eerste instantie zal de neerslag vallen als regen, maar wanneer het even iets harder regent kan de neerslag al snel overgaan in smeltende sneeuw’’, aldus Weer.nl. Het kan lokaal zelfs even wit worden.

Slee

Maar het is nog te vroeg om de slee uit de kast te trekken: ,,In de nacht naar dinsdag zal een eventueel sneeuwdekje weer wegsmelten doordat de temperatuur oploopt naar waardes ruim boven het vriespunt.’’

Waar de kans op sneeuw het grootst is, valt nog niet goed te zeggen. ,,De koudste lucht bevindt zich in het noordoosten, terwijl de meeste neerslag waarschijnlijk voor het zuidwesten is.’’ Volgens Weer.nl maakt De Veluwe een goede kans op een witte wereld.

Interessante dagen

Op woensdag is er ook kans op sneeuw. Weer.nl: ,,Als de neerslag ons land bereikt zou deze wederom vrij snel kunnen transformeren van regen naar natte sneeuw.’’ Maar ook op die dag geldt: het eventueel sneeuwdekje zal niet lang standhouden.

Sneeuwballen gooien kan helaas nog niet, maar de winterse sfeer komt er volgende week zeker aan. ,,Het gaan interessante dagen worden voor sneeuwliefhebbers’’, aldus Weer.nl.