Restaurant op Mykonos onder vuur vanwege belachelijk hoge prijzen: 150 euro voor calamares

Ondertussen regent het woeste reacties op Tripadvisor over DK Oyster, het restaurant in kwestie. Mensen roepen massaal op om het restaurant, waar je ook ligbedjes kan huren, te mijden. De waarschuwingen over de exorbitant hoge prijzen en slechte kwaliteit zijn niet mals. Zo stelt iemand: „Eerste indruk is goed, dit wordt het, maar nee. Geloof mij, de dranken zijn simpel en heel duur. Het eten is schandalig duur voor wat je krijgt.”

Meerdere mensen zijn woest over de prijzen bij het etablissement: „Ga hier nooit heen! Moesten voor een kleine lunch en een paar drankjes 225 betalen. Voor een wijntje rekenden zij 49 euro. Absurd en afzetters.” Menig gebruiker stelt dat de eigenaren oplichters zijn: „Toen de rekening kwam kostten de drankjes 116 euro. We moesten ook 148 euro betalen voor een bestelling calamares (de kleine lettertjes stellen dat ze per gram rekenen, wie doet dat nou?). De totale rekening was 288 euro voor twee drankjes, een bestelling van calamares en een fles water. Wat een oplichterij!”

Het Italiaanse stel was ook niet mals op Tripadivsor en liet de volgende recensie achter: „We hadden 3 jus d’oranges, een Aperol Spritz en een medium portie calamares en gamba’s. Dat kostte ons 711,00 euro!!! Ze zijn de grootste bedriegers en dieven van Mykonos. Ze komen met een menu vol kleine lettertjes. Ze hebben onze vakantie veranderd in een vreselijke ervaring. Ze beschadigen het imago van Mykonos. Als ik tijd had gehad, had ik de politie gebeld, maar we moesten terug naar het cruiseschip. Ze moeten worden gesloten!!! Ga er nooit heen! Er zijn andere, veel goedkopere opties, zelfs voor het betalen van de ligbedjes.”