Veel meer spaarders geraakt door hogere taks

Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die afgelopen maandag op Snel werden afgevuurd bij een overleg over het Belastingplan voor komend jaar. Daarin moet Snel een fout herstellen uit de antwoorden op eerdere Kamervragen over de nieuwe spaartaks. Toen zei hij dat 400.000 mensen in het nieuwe systeem, dat vanaf 2022 ingaat, meer moeten gaan betalen.

Maar dat blijken er nu bijna drie keer zo veel te zijn, waarvan 360.000 spaarders een belastingverhoging van meer dan 1000 euro tegemoet kunnen zien. Snel meldt dat hij in antwoord op de eerdere Kamervragen ’abusievelijk’ had geschreven dat het er maar 400.000 waren. Zijn woordvoerder laat weten dat er in de ’verkeerde tabel’ was gekeken en daarom een verkeerd aantal werd genoemd.

Het gaat volgens de zegsvrouw om een eenmalige fout, die verder niet is gemaakt in de doorberekening van de nieuwe spaartaks.

Wie raakt het?

De mensen die meer moeten gaan betalen hebben spaargeld, beleggingen én schulden. Bijvoorbeeld mensen die beleggen met geleend geld of mensen met een tweede huis in Nederland waar een hypotheek tegenover staat. Zij moeten straks meer gaan betalen omdat ze de schulden tegen een lager tarief van hun vermogen af mogen trekken.

Tegenover de 1,1 miljoen mensen die slechter af zijn in het nieuwe stelsel, staan 1,35 miljoen spaarders die naar verwachting vanaf 2022 geen spaartaks meer hoeven te betalen. Zij worden geholpen omdat de vrijstelling hard omhooggaat: naar ruim 4 ton, zolang de spaarrente op de huidige lage tarieven blijft staan.