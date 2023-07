Fietser bij Bakkum door gifslang gebeten

Tijdens een korte pauze vlak bij de kruising van de Van Speyklaan en Kroftveld is mevrouw Oudenhuijzen gebeten. In gesprek met NH Nieuws zegt zij: „Ik voelde ineens een felle, intense pijn. Ik was eigenlijk helemaal niet in paniek, omdat ik dacht dat het een onschuldige slang was. Later werd ik misselijk en duizelig en voelde me helemaal niet lekker.”

Aan het eind van de dag besluiten mevrouw Oudenhuijzen en haar man toch even naar de huisartsenpost te gaan. Daarvandaan belanden zij in het ziekenhuis, waar ook contact is met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. „Een slangenbeet is vrij zeldzaam, dus ze wisten ook niet precies wat ze ermee aan moesten”, aldus de vrouw in gesprek met de regionale omroep.

De wond in haar been is bijna een hele week later nog steeds pijnlijk. Daarnaast voelen haar vingers en tenen nog doof aan.

Adder?

Duinbeheerder PWN, de gemeente en ook camping Bakkum zijn volgens NH Nieuws gebeld door mevrouw Oudenhuijzen, om te waarschuwen voor de mogelijke adder. De boswachter wist te melden dat er geen adders zouden moeten voorkomen in de regio.

Rob Dumont, van de Reptielenopvang Haarlem/Zwanenburg, heeft via de Dierenambulance op Twitter gereageerd: „Áls het om een adder zou gaan, dan is het zeker een gedumpt dier, want deze dieren komen niet in duingebieden voor.” Mevrouw Oudenhuijzen vindt dat een alarmerende boodschap: „Het kan dus ook zijn dat iemand zijn slangen heeft gedumpt. Als dat zo is, vind ik dat heel erg. Je weet niet wat je iemand aandoet. We willen vooral niet dat een kind iets overkomt.”