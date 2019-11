Salvini applaudisseert niet voor Holocaust-overlevende

Liliana Segre wil dat het parlement onderzoek doet naar racisme. Ⓒ Foto EPA

ROME - Italianen blijken verdeeld over Liliana Segre. De 89-jarige joodse vrouw uit Milaan werd in januari 1944 als 13-jarig meisje per trein op transport gezet naar het beruchte vernietigingskamp Auschwitz. Ze werd daar direct van haar vader gescheiden, die korte tijd later werd omgebracht. Liliana Segre overleefde het ternauwernood.