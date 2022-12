Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw (66) in bijstand blijkt 50.000 euro te hebben verstopt in sokken op zolder, mogelijk celstraf

Door Jeannine Verhagen Kopieer naar clipboard

ALKMAAR - Een 66-jarige vrouw uit Hoofddorp had in november 2020 een bedrag van 50.000 euro aan contanten op zolder liggen. Ze ontving al sinds 2004 een bijstandsuitkering van de gemeente Haarlemmermeer nadat ze vanuit Irak naar Nederland was gevlucht met haar kinderen. De politie vond het geld bij een inval in haar woning achter een schot op haar kruipzolder, verpakt in drie sokken.