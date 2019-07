Britten naar Veiligheidsraad VN om tanker

„Het schip heeft recht van doorvoer in een internationale zeestraat zoals dat in het internationale recht staat. Dat vereist dat de doorreis niet wordt belemmerd en daarom vormt de Iraanse actie een illegale inmenging”, schreven de Britten aan de Veiligheidsraad.

Zaterdag verklaarde de Britse minister van Defensie Penny Mordaunt al dat het om een „vijandige daad” ging. Eerder werd bericht dat het schip onder Britse vlag in internationale wateren voer toen het in beslag werd genomen. Het schip was volgens Teheran vrijdag betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken.

Naast Nederland veroordeelden ook andere Westerse landen zoals Duitsland en Frankrijk de actie van Iran.