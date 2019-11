Kamer wil schuldenpardon

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Mensen met hoge schulden moeten hulp krijgen door in ieder geval een deel van hun schulden bij de overheid kwijt te schelden. Het gaat dan om de verhogingen die zijn opgelegd omdat de oorspronkelijke schuld niet wordt terugbetaald. Die verhogingen vergroten het probleem en zijn in feite toch niet te innen, aldus partijen in de Tweede Kamer.