’Dagelijkse cijfers coronabesmettingen zijn onbetrouwbaar geworden’

De testcijfers zijn volgens experts onbetrouwbaar geworden nu er niet volledig zicht is op de uitslagen van de commerciële teststraten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De toename van het aantal vastgestelde coronagevallen – ruim 700 meer dan dinsdag – is volgens deskundigen niet iets om je meteen zorgen over te maken. Sterker nog: „Dit zijn dagelijkse fluctuaties. Kijk niet meer naar die getallen. Ze zijn onbetrouwbaar geworden nu we niet volledig zicht hebben op de uitslagen van de commerciële teststraten”, zegt arts-microbioloog Marc Bonten, die verbonden is aan het UMC Utrecht en tevens lid is van het OMT.