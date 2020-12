Anderhalvemetersamenleving woord van het jaar 2020

Van Dale omschrijft anderhalvemetersamenleving als een samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, met name ter ter voorkoming van virusepidemieën. Veel van de twintig genomineerde woorden dit jaar hebben te maken met de gevolgen van de coronacrisis.

In totaal werd er ruim 12.000 keer keer gestemd op de twintig woorden die Van Dale had genomineerd voor de verkiezing. Vorig jaar werd het woord boomer gekozen tot woord van het jaar. Het jaar ervoor ging de titel naar het woord blokkeerfries.

In België werd met een overgrote meerderheid van 53,3 procent van de stemmen het woord knuffelcontact verkozen tot hét woord van het jaar 2020. Van Dale omschrijft knuffelcontact als persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, met name tijdens de coronacrisis.