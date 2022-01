Verstekeling in vliegtuig uit Zuid-Afrika is man (22) uit Kenia

Video

Zien: Megajacht ramt Brabantse brug

Het enorme jachtschip Galactica is opnieuw in de problemen gekomen onder een brug in Heusden. Deze keer is te horen hoe het schip de brug raakt, uiteindelijk kon het gevaarte toch de brug passeren. Het is onderweg van Oss naar Harlingen. Bekijk hier hoe het eerder misging. Video via Dumpert. Zelf ie...