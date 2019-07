Kwallen spoelen massaal aan op Lanzarote, strand gesloten

Het is nog niet bekendgemaakt om welke kwallensoort het gaat, het zijn er veel. Met name het populaire Famara-strand is bezaaid met aangespoelde dieren, weet The Mirror. Toeristen mogen het water niet meer in. Een steek van de kwallen veroorzaakt naar verluidt helse pijnen. Op de stranden wappert de rode vlag, als signaal dat er niet veilig kan worden gezwommen.

Dat er kwallen in de wateren rond de Canarische eilanden voorkomen, was al wel bekend, maar niet eerder kwamen ze in zulke grote aantallen aan de kust. Vermoed wordt dat een ongunstige stroming hier debet aan is.

Dat komt slecht uit. Lanzarote staat aan het begin van het zomerseizoen en er worden de komende paar weken honderdduizenden toeristen verwacht.

Niet alleen in de Atlantische Oceaan, ook in de Middellandse Zee zijn er problemen met kwallen geweest in de afgelopen periode. Zo liepen ontmoetingen met een zogeheten Portugees Oorlogsschip, een op een enorme kwal lijkende drijvende kolonie poliepen, vorige maand op een pijnlijke wijze af bij Benidorm.