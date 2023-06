Premium Het beste van De Telegraaf

Rijbewijs lokaas voor politiewerk: ’De vijver waaruit we kunnen vissen wordt zo groter’

Jaarlijks komen op de Politieacademie 2200 agenten de basisrijopleiding binnen. Ⓒ Politieacademie

Apeldoorn - Om te solliciteren voor politieagent is geen rijbewijs meer nodig. Het is een proef van de Nederlandse politie om meer agenten in spe aan te trekken. Studenten kunnen tijdens de agentenopleiding op kosten van de politie alsnog hun rijbewijs halen.