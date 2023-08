Calabrisch dorpje Careri sterft in schoonheid

Careri - Het kleine dorpje Careri in de regio Calabrië, aan de voet van het Aspromonte-gebergte in het uiterste zuiden van Italië, leeft van contrasten. Het uitzicht van hieruit over het landschap is schitterend, op een kwartier afstand rijden heb je stranden met een heerlijk schone zee. Tegelijkertijd trekken mensen weg uit Careri, onder meer vanwege de hoge werkloosheid.

In Careri staan veel huizen leeg als gevolg van ontvolking. Ⓒ Telegraaf