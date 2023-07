Trump gaat door met campagne, ook als hij veroordeeld wordt

De 77-jarige Trump stelt dat er niets in de grondwet staat over een plicht te stoppen bij veroordeling. „Als de radicaal-linkse gekken dat beweren, zal dat me niet tegenhouden. Ze zijn ziek en wat ze aanrichten is verschrikkelijk”, aldus Trump. Hij ziet net als de meeste Republieken de aangespannen rechtszaken als een poging hem politiek uit te schakelen voor de komende presidentsverkiezingen.

Een van de aanklachten betreft documenten die Trump thuis had, nadat hij het Witte Huis als aftredend president had verlaten. Hij had die stukken in het Witte Huis moeten achterlaten. Volgens Trump hebben wel meer presidenten, zoals Barack Obama en George W. Bush dat gedaan zonder dat er toen een groot probleem van werd gemaakt.

Trump houdt zaterdag in Erie, in de staat Pennsylvania, weer een grote verkiezingsbijeenkomst.