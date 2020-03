Microbioloog Ignacio López-Goñi Ⓒ Wikipedia/Manuel Castells

Terwijl het coronavirus de wereld in zijn greep blijft houden, de ziekte zich in Nederland verder verspreidt en wetenschappers in ons land er rekening mee houden dat die trend doorzet, plaatst de Spaanse microbioloog Ignacio López-Goñi nuancerende kanttekeningen bij de actuele situatie.