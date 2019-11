Hond uit gesloten kofferbak gered in Haarlem

De hond zat in de afgesloten kofferbak vast. Ⓒ Politie Haarlem

Haarlem - Een hond is zaterdagmiddag uit de kofferbak van een geparkeerde auto in Haarlem gered. Het dier was in parkeergarage Raaks te horen, maar niet te zien: de viervoeter zat in een afgesloten ruimte. Na de bevrijding ging het naar omstandigheden goed met de hond.