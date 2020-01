Britse rechter veroordeelt man voor 159 zedendelicten

MANCHESTER - De uit Indonesië afkomstige Reynhard Sinaga (36) moet dertig jaar de cel in omdat hij 159 mannen seksueel heeft misbruikt in Manchester. Dat oordeelde een Britse rechter maandag, meldden verschillende media. Naast verkrachting is hij ook veroordeeld voor poging tot verkrachting en aanranding. Zijn daden pleegde hij in een tijdsbestek van 2,5 jaar.