Drie miljoen onbruikbare maskers geleverd in België

Minister Philippe De Backer sprak donderdag in het parlement van „zware setback” in de zoektocht naar mondkapjes die hoge bescherming bieden aan zorgpersoneel. De Backer leidt een taskforce die er onder meer voor moet zorgen dat er voldoende beschermingsmiddelen komen tegen het coronavirus. Die zijn schaars in België, net als in de meeste andere Europese landen.

De partij kwam vorige week vrijdag aan in Luik. Volgens de minister bleek al direct dat er problemen mee waren. Woensdag werd officieel vastgesteld dat de maskers kwalitatief onder de maat zijn en onvoldoende bescherming bieden.

De Backer blijft verder zoeken. „Voor de komende maand hebben we 15 miljoen chirurgische maskers en 3 miljoen FFP2-maskers nodig”, zei hij volgens Het Nieuwsblad.