Mysterieus ’verdwenen’ journalist China is terug

Li vertelt in een YouTube-video op neutrale toon hoe hij eind februari door een witte SUV werd achtervolgd, de auto net heeft kunnen afschudden, maar later alsnog door de autoriteiten is opgehaald in zijn appartement.

Op het politiebureau moest hij een bloedmonster afstaan en werden zijn vingerafdrukken afgenomen. Na een verhoor kreeg hij te horen niet te zullen worden vervolgd wegens verstoring van de openbare orde, maar omdat hij risicogebieden had bezocht, werd hij in quarantaine geplaatst.

In het quarantainehotel werd hij gemonitord door beveiligers, kreeg hij drie maaltijden per dag en mocht hij elke dag naar nieuwsberichten op de staatstelevisie kijken. Na de quarantaine is hij teruggestuurd naar zijn familie, waar hij opnieuw twee weken binnen moest blijven.

Li benadrukt dat hij de afgelopen maanden goed is behandeld door de autoriteiten. „Agenten hebben volgens het boekje gehandeld en erop toegezien dat ik genoeg rust en eten kreeg”, aldus Li. Hij bedankt iedereen die zich zorgen om hem heeft gemaakt en hoopt dat de wereld samenwerkt in tijden van pandemie.

Andere toon

De nationalistische ondertoon van zijn videoboodschap wijkt flink af van zijn eerdere kritische uitlatingen. Li is begin februari naar Wuhan vertrokken omdat hij „niet langer bereid is te zwijgen” en zijn „ogen en oren niet meer wil sluiten.” Hij bezocht onder meer een crematorium, sprak met zieke Wuhanezen en maakte videobeelden van mensen die op straat neer waren gevallen. „Ik doe dit omdat ik hoop dat meer jongeren zoals ik zullen opstaan”, aldus Li begin februari.

Ⓒ YouTube

Op 26 februari plaatste hij nog een korte video van zichzelf, rijdend in een auto, en naar eigen zeggen achtervolgd door de witte SUV.

Op het moment dat Li naar Wuhan reisde waren twee andere burgerjournalisten, Chen Qiushi en Fang Bin, al verdwenen. Li is de eerste van de drie die nu weer opduikt.